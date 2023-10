Il cinema combatte per le risorse in manovra. Giancarlo Leone: 'Si abbatte il totem del 40%, ma i fondi 2023 …

Una possibile stretta per il Tax Credit dell'industria cinematografica si staglia all’orizzonte. Secondo l'ultima ipotesi circolata in vista del testo definitivo della Manovra, dovrebbero essere introdotte modifiche alla regolamentazione del credito di imposta della Legge Franceschini. Per la prima volta si mette in discussione la percentuale del 40% nelle richieste di credito di imposta, introducendo l’ipotesi di modulare l’aliquota in relazione alle dimensioni delle imprese.

Il nostro obiettivo – conclude – è lavorare in positivo perché l'industria e l'occupazione crescano”. Qualcuno, intanto, afferma che le nuove regole sul cinema potrebbero allontanare i grandi investitori dall’Italia. Oggi La Stampa riporta che la conseguenza più immediata del “nuovo corso” annunciato dal governo è stata la perdita di “Maria”, il film su Maria Callas con Angelina Jolie, le cui riprese si sarebbero dovute svolgere proprio nel nostro Paese.

