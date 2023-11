Il CEO del Bayern Monaco: 'Mi piacerebbe molto che Musiala rimanesse qui per sempre'

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

TUTTOMERCATOWEB: Bayern Monaco, nelle prossime settimane si affronterà il tema del rinnovo di MullerNelle prossime settimane il Bayern Monaco affronterà il tema legato al futuro di Thomas Muller, come affermato dal direttore sportivo del club. Il 34enne, che con Thomas Tuchel è diventato una sorta

SKYSPORT: Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streamingSu Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GOALITALIA: De Ligt spaventa il Bayern Monaco: infortunio al ginocchio, bavaresi in ansiaIl difensore olandese ex Juventus esce prima della mezz'ora contro il Saarbrucken per un guaio al ginocchio.

EUROSPORT_IT: Jude Bellingham conquista il Trofeo Kopa di miglior giovane: Musiala e Pedri koPALLONE D'ORO - Oltre al titolo assegnato a Lionel Messi, è stato assegnato anche il Trofeo Kopa come premio di miglior Under 21. A vincere è stato Jude

IODONNA: Charlene di Monaco, look da oltre 10mila euro per esultare al Mondiale di rugbyOgni sorriso di Charlene di Monaco è un piccolo evento. Ed è sempre più chiaro che non sono certo le attività e le ricorrenze nel Principato a rendere felice l'ex nuotatrice, quanto i successi ottenuti dagli sportivi del suo Paese […]

TUTTOMERCATOWEB: Il Monaco si avvarrà dell'acquisto jolly: in arrivo un nazionale Under 20Il mercato francese dà la possibilità ai club di fare un acquisto jolly fuori dalla finestra di mercato e il Monaco è pronto a giocarsi la sua carta. Il club del Principato si avvia a ingaggiare Ka

