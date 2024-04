Il centenario di Marlon Brando, il divo del cinema

Nacque cent'anni fa, fu il più grande divo degli anni Cinquanta e una delle più grandi icone del cinema del Novecento All’inizio degli anni Settanta si affermò in tutto il mondo un’immagine piuttosto nitida del tipico boss di una famiglia di mafiosi italoamericani: un uomo dal fare autorevole e vestito di tutto punto, con la voce roca, la mascella pronunciata, il papillon e i capelli pettinati all’indietro.

L’immagine era quella di Don Vito Corleone, il protagonista diVito Corleone è diventato un personaggio così familiare nell’immaginario collettivo anche per il modo magistrale in cui fu interpretato da Marlon Brando, che nel 1972, quando il film uscì al cinema, fu incensato dalla critica per il metodo di immedesimazione estrema che adottò per rendere il più credibile possibile il personaggio, studiandone l’accento, il gergo, le movenze e per quanto possibile i pensier

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilpost / 🏆 7. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La versione di Marlon Brando è sul nuovo RobinsonNell’anno del centenario del più grande attore di tutti i tempi anticipiamo alcuni passi della sua autobiografia. Con un commento di Natalia Aspesi. In edicola…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Marlon Brando, i 100 anni del divo eretico di HollywoodDall'Actors Studio all'Oscar per il Padrino tra trionfi e cadute (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Marlon Brando, 100 anni fa la nascita del divo eretico di HollywoodDall'Actors Studio all'Oscar per il Padrino tra trionfi e cadute (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Tutto su Marlon Brando, 100 anni fa nasceva il divo eretico di HollywoodCento anni fa, il 3 aprile 1924 a Omaha, nel Nebraska, nasceva il terzogenito del produttore di pesticidi e materie chimiche Marlon Brando Senior. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

100 anni di Marlon BrandoNel 2024 ricorrono i 100 anni dalla nascita e i 20 dalla morte di Marlon Brando. Ritratto di un attore cult ribelle, tragico, irripetibile.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Marlon Brando in Ultimo Tango a ParigiStoria della pellicola-scandalo di Bernardo Bertolucci che segnò per sempre il destino di Maria Schneider. Ora quella sequenza viene raccontata in un film

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »