Il Cavallo Siciliano riconosciuto come razza a limitata diffusione

La Sicilia è luogo di ricchezza di biodiversità, sia l'isola “microcontinente” sia gli arcipelaghi che la circondano. E ha una storia plurimillenaria anche sul piano zoologico. Ne è un esempio l'Asino Pantesco nella vulcanica Pantelleria, fatto rinascere grazie alla genetica. Un'altra meta è stata ora raggiunta: il processo di valorizzazione del Cavallo Siciliano ha portato al riconoscimento ufficiale di razza a limitata diffusione.

«Il concetto di razza, biologicamente parlando, ha avuto nel corso della storia diversi significati - spiega Francesco Tiralongo, docente di zoologia e ricercatore all'Università di Catania -. In termini zoologici, oggi per razza intendiamo un gruppo di animali all’interno di una stessa specie che condividono caratteristiche genetiche e morfologiche, risultanti da anni di selezione sia naturale che uman

