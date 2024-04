Il Catanzaro pronto per la sfida contro il Como

In vista della sfida contro il Como che lo vide protagonista nel 2016/17 quando riuscì a portare la squadra lariana ai play off evitando anche il fallimento: “, ma per quei 90’ conterà solo il Catanzaro poi amici come sempre. - continua Foresti – Stiamo vivendo una grande stagione in cui l’obiettivo era la salvezza e da quando l’abbiamo conquistata possiamo pensare a divertirci soltanto. Abbiamo la sensazione di lavorare per fare felice un popolo.

“Sia Como sia Catanzaro sono due piazze storiche che hanno dovuto mandare giù annate amare, il pubblico di entrambe meriterebbe la Serie A solo per tutte le sofferenze che ha dovuto passare”, continua Foresti., la logica dice che da neopromossa sarebbe bene fare due-tre anni di consolidamento in Serie B per alzare l’asticella di tutto l’ambiente, la società e la città. Però l’appetito viene mangiando e non ci tireremo indietro. - conclude Foresti

