È stata una finale molto bella ed emozionante. Non c'è dubbio che una parte dello spettacolo l'abbiano fatta anche i bambini presenti sugli spalti dopo la gara d'andata con gli episodi che abbiamo assistito. Alla fine però il calcio vince sempre. Complimenti anche al Padova, con il Catania che metteva molto della sua stagione su questo match. Marani:"Imputare alle 60 di C i problemi del calcio è come guardare il dito e non la luna" Il Catania vince la Coppa Italia.

Costantino:"È anche il successo di Tabbiani e Lucarelli" Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C. Zeoli:"Anche dopo l'1-0 ero sicuro dei miei" Gigliotti chiede scusa al Crotone:"Non volevo mettere in difficoltà questo club"

Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C: Padova ko ai supplementariGli etnei ribaltano la sconfitta per 2-1 dell'andata e nel silenzio del 'Massimino' festeggiano la vittoria del trofeo tricolore di categoria: 4-2

Catania-Padova, la finale di Coppa Italia Serie C: anche Ross Pelligra in tribunaPer ribaltare il 2-1 dell'andata al Catania servirà tutto l'aiuto possibile. A maggior ragione in un 'Massimino' colorato solo dai bambini della zona vista la decisione delle Autorità di far disputa

Catania-Padova, la finale di Coppa Italia di Serie C a porte chiuse dopo gli incidentiLe immagini dei tifosi catanese entrati in campo e andati sotto il settore occupato dai padovani

Coppa Italia Serie C. Catania, Zeoli: 'Deluso dall'approccio, mi aspettavo di più dai miei'Primo step della finale di Coppa Italia Serie C andato in archivio. Nella serata di ieri, all''Euganeo', si sono sfidate Padova e Catania, con i biancoscudati che hanno portato a casa questo primo ste

Coppa Italia Serie C. Padova, Torrente: 'Al ritorno al Catania serviranno carattere e personalità'“Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, poi siamo calati, anche a livello fisico. Potevamo sfruttare meglio le ripartenze, ne abbiamo avute alcune di pericolose. Poi abbiamo subito un gol i

Coppa Italia Serie C, finale Padova-Catania: i tifosi a contatto nell'intervalloAttimi di tensione a Padova, nell’intervallo della finale d'andata di Coppa Italia di C: un centinaio di tifosi del Catania hanno scavalcato i cancelli e sono entrati in campo andando poi sotto il settore padovano per tentare di lanciare petardi e prendere uno striscione.

