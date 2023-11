Il castello di San Giorgio a Portofino, in provincia di Genova, è uno degli edifici storici più prestigiosi della città e di tutta la Liguria. Da qualche settimana alcuni degli inquilini del castello hanno dovuto lasciare i loro appartamenti, anche contro la loro volontà: tra loro ci sono personaggi noti come la gallerista Carla Sozzani e Rossana Armani, sorella dello stilista Giorgio Armani.

Inizialmente si pensava che l’edificio fosse stato acquistato dall’imprenditore statunitense Bill Gates che, tramite la sua compagnia Four Seasons, lo avrebbe trasformato in un hotel. La notizia però è stata smentita dall’azienda, e ora sembra sia stato acquistato da una società immobiliare privata, Fort Partners. Il castello di San Giorgio si estende su 1.200 metri quadri divisi in 12 appartamenti privati su due piani. Ha una pianta quadrata con due piccole torri angolari e un grande giardino con una terrazza a picco sul mare. Secondo i giornali gli appartamenti avrebbero anche un ascensore privato che porta direttamente alla spiaggia sottostant





