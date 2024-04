Il caso von der Leyen e la Lega

Il Carroccio cavalca il caso:"Noi fin dall'inizio abbiamo chiesto chiarezza". Forza Italia e Fratelli d'Italia attendisti e garantisti. Silenzio anche da MetsolaIl caso von der Leyen irrompe nella campagna elettorale delle Europee. Si trasforma in un ostacolo insidioso nella corsa per il secondo mandato dell'attuale presidente della Commissione.

E offre il destro alla Lega per rivendicare la propria opposizione all'ipotesi di un bis della politica tedesca alla guida dell'esecutivo comunitario, una soluzione che con ogni probabilità sarebbe in continuità con la maggioranza Ursula, ovvero il compromesso tra popolari e socialisti. L'accusa mossa dalla procura europea a Ursula von der Leyen è quella di aver agito personalmente per l'acquisto dei vaccini anti-Covid. I reati ipotizzati sono distruzione di sms, corruzione, conflitto di interessi, interferenza nelle funzioni pubbliche. Ingredienti che spingono la Lega a spingere sull'acceleratore e partire all'attacc

