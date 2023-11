Il caso Elisa Claps - La serie: il fratello parla dopo il podcast di Pablo Trincia

Parla il fratello di Elisa, scomparsa a 16 anni nel 1993 a Potenza, il cui corpo è stato ritrovato solo nel 2010. Dopo il podcast di Pablo Trincia, arriva la docuserie Sky Original 'Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps - La serie', in onda il 13 e 14 novembre, alle 21, con due episodi per serata, in esclusiva su Sky TG24 e Sky Crime e alle 22.20 circa su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand

VANİTYFAİRIT: Il fratello di Elisa Claps: «Per noi è impossibile la riconciliazione con la Curia»Gildo Claps: «Noi parleremo solo con i livelli più alti del Vaticano per chiudere questa storia. Non riconosciamo nessun ruolo alla Chiesa di Potenza »

