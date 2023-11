Il caso della diciottenne italiana in carcere in Kazakistan

Da più di tre mesi una ragazza italiana è in carcere ad Astana, in Kazakistan, con l’accusa di traffico internazionale di droga «senza alcuna prova», secondo la famiglia che sta seguendo il caso e ha chiesto aiuto al ministero degli Esteri italiano. Amina Milo Kalelkyzy è nata in Kazakistan ma ha la cittadinanza italiana e vive a Lequile, in provincia di Lecce, da quando era bambina.

in una “casa segreta” (un locale di servizio utilizzato dagli agenti per varie attività) per un periodo di detenzione durato più di due settimane.Non sapendo dove fosse la figlia, la madre aveva assunto alcuni investigatori privati e aveva chiesto l’assistenza dell’ambasciata italiana in Kazakistan. Il luogo di detenzione era stato infine identificato e la ragazza liberata.

Sempre a luglio Kalelkyzy era stata nuovamente convocata dalla polizia per la firma di alcuni documenti, senza che le fosse fornito un interprete anche se la ragazza parla solamente italiano. In quell’occasione era stata nuovamente arrestata con l’accusa di traffico internazionale di droga e messa in carcere, in attesa di processo. headtopics.com

A fine estate i legali di Kalelkyzy avevano chiesto gli arresti domiciliari, in modo da evitare alla ragazza un lungo periodo in carcere, ma sono stati negati con la motivazione di un pericolo di fuga. A inizio ottobre il tribunale ha ordinato un ulteriore mese di detenzione preventiva in attesa del processo, che potrebbe portare a una condanna fino a 15 anni di carcere. Il ministero degli Esteri italiano sta seguendo la vicenda, ma per ora non ha fornito dettagli per le vie ufficiali.

Il Papa: «Liberate gli ostaggi, si aprano spazi per gli aiuti a Gaza»Francesco all’Angelus: «Fermatevi, cessi il fuoco». E alla Messa che ha chiuso il Sinodo: «La grande e perenne riforma della Chiesa è ascoltare il grido del mondo, non pretendere pagelle di buona condotta» Leggi di più ⮕

Stipendi, quanto aumentano? Taglio del cuneo fiscale, Irpef e pensioni: cosa cambia nel 2024 per statali e priNel 2024 gli stipendi e gli assegni pensionistici saranno più pesanti, grazie alla conferma... Leggi di più ⮕

Stipendi, quanto aumentano? Taglio del cuneo fiscale, Irpef e pensioni: cosa cambia nel 2024 per statali e priNel 2024 gli stipendi e gli assegni pensionistici saranno più pesanti, grazie alla conferma... Leggi di più ⮕

Il caso della diciottenne italiana in carcere in KazakistanGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Il caso della diciottenne italiana in carcere in KazakistanGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Il caso della diciottenne italiana in carcere in KazakistanGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕