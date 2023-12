Il cappotto bianco, la scelta perfetta per valorizzare tutti gli outfit invernali. Sulla scia dei revival vintage che hanno ispirato il fashion world nelle ultime stagioni, il cappotto bianco, apparso nella storia della moda nel XIXᵉ, secolo è entrato nella nostra wish list del momento. Chic e sofisticato, ha il pregio di riflettere la luce e dare l'illusione di una silhouette come illuminata da un'aura.

Più impegnativo da indossare rispetto all'eterno e versatile cappotto nero, promette comunque di valorizzare qualsiasi outfit invernale, dando una autentica lezione di stile. Nel XIXᵉ secolo, il cappotto bianco era inizialmente riservato all'alta società e indicava l'appartenenza a un rango sociale elevato. Solo nel XXᵉ secolo la tendenza si è democratizzata, uscendo dai circoli aristocratici per rivolgersi a un pubblico più ampio. Coco Chanel fu una delle prime stiliste a diffonderla, includendo cappotti bianchi nelle sue collezioni, e così questo colore divenne popolare come sinonimo di raffinatezza ed eleganz





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Più Libri Più Liberi 2023Dal 6 al 10 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria. La manifestazione, promossa...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Daphne Selfe, modella più anziana, rivela i suoi segreti di longevitàDaphne Selfe, oggi 95 anni, è la modella più anziana del mondo. In un'intervista rivela i suoi segreti di longevità per vivere bene e a lungo

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Il lungo cammino della Peregrina, la perla più bella della storia al collo di Liz TaylorElizabeth Taylor wears a ruby and diamond necklace in the pool at Villa Fiorentina in Saint Jean Cap Ferrat.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Pnrr, Csel: 'Con la riforma della contabilità pubblica più trasparenza ma preoccupa per piccoli comuni'Se il governo rispetterà ciò che è scritto nel PNnrr entro il 2026, per la prima volta, l’intero sistema pubblico italiano, dai ministeri alle scuole, dalle province alle università, dai comuni alle aziende sanitarie, userà un unico sistema di...

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Phase out fossile? Più importante triplicare le rinnovabiliCop28, La Camera: 'Phasing down fossile sia effettivo'

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Tutti (e di più) gli orecchini da regalare a Natale 2023Collane Inverno 23/24, pietra dopo perla dopo perlina

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »