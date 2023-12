Il capitano del Luton torna a casa dopo l'arresto cardiaco

È tornato a casa. Il capitano del Luton è stato dimesso ieri dall'ospedale dove era ricoverato dopo l'arresto cardiaco subito durante la sfida contro il Bournemuth. Ecco il comunicato del club:"Siamo felici di riferire che il nostro capitano Tom Lockyer ha iniziato un periodo di riabilitazione comodamente da casa sua dopo essere stato dimesso dall'ospedale.

Questa notizia incoraggiante fa seguito ad una procedura avvenuta con successo martedì in cui a Tom è stato applicato un dispositivo ICD (defibrillatore cardioverter impiantabile) per prevenire il ripetersi dell'incidente di sabato. Il club, Tom e la famiglia Lockyer vorrebbero cogliere l'occasione per ripetere i nostri più sentiti ringraziamenti collettivi a tutto il Bournemouth, ai loro tifosi, ai dirigenti del club e soprattutto allo staff medico e al centrocampista Philip Billing, che è stato il primo a raggiungere Tom in campo e chiedere assistenza.Naturalmente, gli eventi accaduti lo scorso fine settimana hanno sorpreso e scioccato tutti coloro che ne sono stati testimon





TuttoMercatoWeb » / 🏆 13. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Polizia di Stato pubblica una poesia femminista e scatena una reazione negativaLa Polizia di Stato pubblica una poesia femminista su Instagram e riceve una reazione negativa da parte degli utenti

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

L'ottimismo di Putin: perché questo è stato il suo mese migliore negli ultimi 2 anniPerché lo zar adesso appare più sicuro in attesa del voto negli Stati Uniti dove spera che vinca Trump. Intanto che cosa deve fare l’Occidente - e in particolare l’Europa?

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

L’ex presidente del Perù Alberto Fujimori è stato liberatoL’ex presidente peruviano Alberto Fujimori, 85 anni, è stato liberato dal carcere dopo che un tribunale gli ha concesso la grazia. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Israele-Hamas, Borrell (Ue): 'Per la pace duratura serve uno Stato palestinese'I titoli di Sky TG24 del 27 novembre, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Condannato ex sostituto per gli Affari generali del VaticanoL'ex sostituto per gli Affari generali ed ex prefetto per le Cause dei santi, carica della quale era stato privato tre anni fa dal Papa insieme alle prerogative del cardinalato, è stato condannato, nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita di un palazzo di Londra, per due ipotesi di peculato e per una di truffa aggravata. Assolto per altre ipotesi di peculato, abuso d'ufficio e subornazione del testimone. Avvocato: "Faremo appello”.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Moda: il 2023 ricco di colpi di scena e sorpreseIl 2023 è stato un anno ricco di colpi di scena e sorprese nel mondo della moda. Celebrità come Kylie Jenner, Emma Corrin e Cardi B hanno debuttato sulle passerelle ready-to-wear, mentre altre come Margot Robbie e Hunter Schafer hanno creato tendenza partendo da personaggi famosi. Jennifer Lawrence ha invece deciso di rompere i cliché indossando un abito da sera con ciabattine da mare al Festival di Cannes.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »