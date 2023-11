Il capitale umano e la robotica nel mondo delle aziende

Il capitale umano è l'elemento fondante dello sviluppo di un'azienda. Soprattutto per aziende come noi che lavorano con le persone per le persone. Rappresenta l'elemento che può determinare il successo o l'insuccesso delle strategie. Oltre all'Ia anche la robotica è fonte di cambiamento per il mondo delle aziende. Diversi ambiti la robotica entrerà e cambierà anche il capitale umano che dovrà chestire i nuovi processi. E riguarderà anche le professioni a livello centrale.

Il livello di cambiamento sta entrando nelle funzioni finanziarie delle aziende. Aumenta la velocità di prendere decisioni, ma l'ultima parola spetta sempre in mano all'uomo. Tutto questo genererà nuovi lavori. Dire come sarà il lavoro nel futuro è difficile, ma la formazione sarà sicuramente centrale. Le tecnologie portano cambiamenti che si riflettono anche sul welfare aziendale. Il bilanciamento della qualità di vita dentro e fuori l'azienda diventa fondamental

:

VOGUE_İTALİA: Come dormire bene insieme in coppia con questo metodo scandinavo semplice e rivoluzionarioNei film romantici, e probabilmente anche per molte coppie nella realtà, dormire abbracciati è la cosa più bella e piacevole del mondo. Quello che però per molti è dolce e confortevole, per alcuni è l'equivalente di un vero e proprio disagio. Condividere il letto con il partner può causare disagio ad alcuni, fastidio e persino litigi nella coppia.

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

GAZZETTA_İT: Goggia fa 31: 'Non smetto di imparare. Vivo per lo sci, ma ho bisogno anche di altro'Il compleanno di Sofia: 'Non vivo solo in questo barattolo. Un po’ sono le motivazioni che hanno spinto il norvegese Braathen a lasciare questo mondo'

Fonte: Gazzetta_it | Leggi di più »

ADNKRONOS: Le sfide del settore Hr nel mondo del lavoroLa principale sfida nel mondo dell’Hr in questo momento è quella di attrarre e trattenere talenti e lo si può fare creando un contesto culturale che sia orientato ai bisogni delle persone, lavorando dunque sulla variante aspirazionale del candidato. In questo momento le principali sfide per il settore Hr sono legate al cambiamento degli schemi, che è stato accelerato dal covid e dalla disruption tecnologica.

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Sinner dopo la vittoria su Djokovic: «È stata una montagna russa». Il serbo: «Il suo coraggio ha fatto la diffSinner dopo la vittoria su Djokovic: «È stata una montagna russa». Il serbo: «Il suo coraggio ha fatto la differenza»

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

REPUBBLİCA: 12 nuove Stelle verdi assegnate dalla Guida Michelin 2024 in ItaliaLa Guida Michelin 2024 ha assegnato 12 nuove Stelle verdi in Italia. Questo riconoscimento viene dato ai ristoratori che si distinguono per attenzione e rispetto alla sostenibilità e all'ambiente sia nel menù sia nell'approccio generale al lavoro.

Fonte: repubblica | Leggi di più »

İLPOST: Il governo portoghese in transizione: cosa succederà alle operazioni economiche strategiche?Il governo portoghese uscente non potrà portare avanti alcune operazioni economiche strategiche durante la transizione. Questo include la privatizzazione della TAP Air Portugal, la riforma delle agevolazioni fiscali per i residenti stranieri e la gestione dei fondi europei del Recovery Fund.

Fonte: ilpost | Leggi di più »