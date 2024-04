Il cane Sully salta di gioia all'annuncio dell'arrivo dei nonni

Nonno e nonna - Due parole semplici, ma che per il cane Sully, un giovane Labrador maschio di due anni, rappresentano tanto. E un po' come i nipoti, quelli umani, che tendono ad avere una passione speciale per i nonni, anche lui ha un debole per loro. A tal punto che basta nominarli e in lui scoppia una gioia incontrollabile. A dimostrarlo c'è un video che la sua proprietaria ha pubblicato su TikTok (@SullyTheBlackLab) dove dice a Sully che stanno per arrivare nonno e nonna.

E lui inizia a saltare avanti e indietro dalla cuccia verso la sua umana. Un comportamento che continua per tutta la preparazione per uscire di casa e che si conclude quando il cane, abbellito da una bandana al collo, sale nel bagagliaio pronto ad andare a trovare i suoi amici speciali

