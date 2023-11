Il cane Kevin riceve in regalo dalla nonna umana un maglione e non sta più nella pelle dalla felicità

I proprietari dei cani adottati in rifugio dicono sempre che aver portato a casa il loro amico peloso è una tra le cose più gratificanti che abbiano mai fatto, specialmente quando sono stati in grado di far loro apprendere cose nuove nonché regalare esperienze appaganti. Di tutto ciò può andare fiero Ren, un uomo che può benissimo diventare testimonial vivente di questo genere di pratica.

Quattro anni, giocosa e amorevole, la Bulldog francese saltava su e giù, eccitata e frenetica, chiaro segno di ringraziamento verso chi le aveva appena consegnato il regalo fatto su misura per lei. Ren e Kevin vivono nelle Highlands scozzesi. “Qui sta cominciando a far freddo - fa sapere l’uomo - e al mattino c’è già la brina. Quindi abbiamo pensato fosse il caso di regalarle qualcosa con cui ripararsi dalla fredda umidità autunnale”.

