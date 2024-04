Il cane Floki supera l'incidente ferroviario e trova una casa per sempre

Il cane Floki non dimenticherà il tragico incidente ferroviario in cui è rimasto ferito gravemente. L'incrocio di Pastore tedesco e Border Collie è stato trovato agonizzante vicino ai binari di un treno a Stendal, nella Sassonia-Anhalt (Germania). È però riuscito a superare il momento più brutto della convalescenza dopo un intervento chirurgico con l'amputazione di una zampa. E ora, con la protesi creata per lui, può correre verso la sua nuova vita.

Dopo questa esperienza intensa, il cane dal manto nero ha finalmente trovato una casa per sempre. Poco prima del Natale del 2022, era stato trovato ferito vicino ai binari del treno. Per fortuna, un angelo custode si è preso cura di lui, permettendogli di sopravvivere all'incidente. Tuttavia, le ferite erano così gravi che una delle sue zampe è stata amputata. Da allora, Floki si è abituato a camminare sulle tre zampe, in attesa del giorno in cui il suo moncone sarebbe guarito abbastanza da poter indossare una protes

