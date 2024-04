Il canadese Zach Edey alle finali universitarie Ncaa può «sostituire» l'intera squadra. Ha forza mentale, costanza, mani educate, viaggia a 25 punti di media.

Ed è altissimo: 2m24di West Lafayette nell’Indiana, stato consacrato al basket, ha impiegato benIl tema di fondo di queste finali si lega proprio alla sfida a chi detiene il titolo, ma la domanda intrigante coinvolge Purdue e la sua stella, il canadeseuna tesi che in linea di principio fa a pugni con il concetto di coralità del basketuno che non voleva dedicarsi alla pallacanestro per «una questione di principio» visto che tutti, vedendolo così alto, dicevano che non poteva non praticare questo sport — riporta all’ultima apparizione dei «Boilermakers» alle F4: pure all’epoca avevano un centro dominante, ovvero ilQuindi Edey, che ha cominciato tardi ma che ha rimontato il tempo perduto, può essere il fattore che spaccherà la contesa in Arizona

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Edey, un Gulliver tra i lillipuziani: 224 centimetri di basket vecchio stileIl canadese ha dominato le prime due gare della March Madness. La Nba lo guarda con curiosità: gioca esclusivamente in area, forse non adatto allo stile di oggi

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Pasquale Iachini a RFV: 'Fiorentina, per sostituire Italiano la scelta giusta è Palladino'Pasquale Iachini, ex laterale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso de 'I Conti delle 7'. Queste le sue parole sul prossimo allenatore viola, in caso di addio di It

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie C, situazione panchine: Ancona, tocca a Boscaglia sostituire ColavittoCon il campionato sempre più nel vivo, non mancano mai novità sul fronte degli allenatori nel calcio italiano, neppure in Serie C. Il mese di marzo infatti conferma la tendenza con Brindisi, Catania

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, parte il casting per sostituire Lobotka: due nomi sul taccuino degli azzurriIl futuro di Stanislav Lobotka potrebbe essere lontano dal Napoli, con il centrocampista slovacco corteggiato dal Barcellona. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina su interroga sul possibi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Chiedi all’Esperto: come sostituire la vecchia caldaia a pellet con una nuova e più efficiente?Un lettore chiede come sostituire la vecchia caldaia a pellet con una nuova e più efficiente e se ha diritto al bonus caldaie. La risposta è disponibile sulla piattaforma «Chiedi all’Esperto» de L’Economia del Corriere della Sera.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Bonus caldaia fino a 5.000 euro, come sostituire il proprio impianto: requisiti e come fare domandaLa direttiva Ue sulle case green sta per essere approvata in via definitiva a Bruxelles. Dai...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »