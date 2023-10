Il calcio dei metallurgici. Dal West Ham all’ Athletic di Bilbao, le squadre d’acciaio che hanno fatto la sto…

'Come on you Irons' cantano da sempre i tifosi del West Ham, un tempo nelle tribune del mitico Upton Park e, dal 2016, nell'Olimpyc Stadium di Londra.

'Irons' perché nei primi cinque anni di vita (1895-1900) la squadra bordeaux-azzurra si chiamava Thames Ironworks FC ed era un club dopolavoristico di una fabbrica metallurgica e navale di East London (da qui i martelli, 'The Hammers', dello stemma…

Leggi di più:

repubblica »

Olympiacos-West HamLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕

Europa League, le formazioni del Gruppo A: in campo B. Topola-Friburgo e Olympiacos-West HamSono ufficiali le formazioni di Bačka Topola-Friburgo e Olympiacos-West Ham, che si affronteranno tra poco nelle sfide valide per il terzo turno del Gruppo A di Europa League: Bačka Topola (4-3-1-2) Leggi di più ⮕

Ogbonna inganna Aerola: brutto errore in Olympiacos-West HamNon una grande partita in Grecia per gli Hammers: il difensore ex Juventus e Torino anticipa il suo portiere in spaccata. Leggi di più ⮕

Europa League, i risultati della terza giornata: pari anche per lo Sporting, West Ham koLeggi su Sky Sport l'articolo Europa League, i risultati della terza giornata: pari anche per lo Sporting, West Ham ko Leggi di più ⮕

Halloween, Caraibi da paura con sole e abbronzatura assicurati per la festa più 'scura' dell'annoBoom di richieste per i 'Viaggi di Halloween al caldo' a Capo Verde (dal 28 ottobre al 5 novembre), Santo Domingo (dal 28 ottobre al 5 novembre), Sharm El Sheikh (dal 29 ottobre al 5 novembre) e Zanzibar (dal 24 ottobre al primo novembre). Leggi di più ⮕

Israele, minaccia aerea dal mar Rosso, nuovi raid su GazaL'esercito: colpiti oltre 250 obiettivi, ucciso un comandante di Hamas. L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i palestinesi, conferma: 'morti 57 membri del nostro staff a Gaza' (ANSA) Leggi di più ⮕