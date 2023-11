Il calciatore parla del suo numero di maglia e degli obiettivi della squadra

, iniziando dalla scelta del 13 come suo numero di maglia:"È un numero che hanno vestito grandissimi portieri. Mi sono sempre lasciato trasportare da chi ha vestito questa maglia. Il primo anno di Serie A ho scelto la 31, che è una data importante per me: il matrimonio dei miei genitori. Poi sono arrivato ad Empoli e la 31 era occupata, quindi ho optato per la 13 che ha un ruolo importante ed è palindroma con la 31, quindi comunque mi legava ai miei genitori"

."Siamo partiti con grandi presupposti ad inizio stagione, ci stiamo provando a calare giorno dopo giorno nelle richieste del mister per raggiungere un obiettivo prefissato. La cosa più importante è continuare a crederci e a tenere vivo l’entusiasmo che c’è tra di noi. Il campionato è lungo. Vedremo quello che troviamo sul percorso"."Abbiamo disputato una partita secca nel modo giusto, non è sempre facile fare bottino pieno e con la lotteria dei rigori non è mai semplice. Dopo una sconfitta è importante fare analisi, sulle cose fatte bene e su quelle fatte male. Il giorno successivo è fondamentale per elaborare e capire dove migliorare"."Udogie è il mio fratellino minore, ha delle qualità fisiche e tecniche di primissimo e altissimo livello, ha un atletismo esplosivo e calza a pennello per quella che è la Premier. Nello spogliatoio usiamo la lingua italiana. Ci sono ragazzi fantastici che lavorano per fare sempre meglio e per togliersi grandi soddisfazion

TUTTOMERCATOWEB: Sassuolo e Spezia vanno ai calci di rigore: 0-0 anche dopo i due supplementariNon sono bastati 120' più recupero a decidere il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Sassuolo e Spezia: le due squadre non sono riuscite a superarsi neanche nei tempi supplementari e per trovare

İLMESSAGGEROİT: Ragazzino picchiato dal branco: tutti assolti. I bulli pubblicano storie dal tribunale dei Minori di RomaUn'aggressione a calci e pugni, otto contro uno davanti a tanti testimoni, rischia di restare...

İLMESSAGGEROİT: Ragazzino picchiato dal branco a Latina: tutti assolti. I bulli pubblicano storie social dal tribunale dei MinUn'aggressione a calci e pugni, otto contro uno davanti a tanti testimoni, rischia di restare...

TUTTOSPORT: Grosso parla dopo l'incidente: 'Potevo non essere qui a raccontarlo'Rabbia e amarezza nelle parole dell'allenatore del Lione dopo l'incidente che lo ha coinvolto, ferendolo seriamente all'altezza dell'occhio

COMİNGSOONİT: Uomini e Donne, parla il cavaliere Maurizio Laudicino: 'Le donne aggressive spaventano e inibiscono''Non c’è nessuno di brillante o di intraprendente, dormono tutti!' il cavaliere Maurizio risponde ai recenti attacchi delle due dame dell'over avvenuti a Uomini e Donne.

ADNKRONOS: Telfonata fake dai russi, parla Meloni: salta il consigliere a Palazzo ChigiVia il capo dell'ufficio diplomatico

