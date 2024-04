"Il Cagliari ferma l' Inter , impresa a San Siro". Questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi deDopo aver battuto l'Atalanta, la squadra di Ranieri conquista un altro risultato positivo contro una delle grandi del campionato. Il Cagliari resta dunque a +4 sulla zona retrocessione: buon vantaggio, ma salvezza ancora tutta da conquistare.

Il Napoli non vince nemmeno quando ha la partita in pugnoDonnarumma sotto accusa: deve essere ancora lui il titolare agli Europei?I 5 in pagella di Bellingham e Haaland un'altra lezione per il calcio italianoil Frosinone resta in scia e continua a credere nella salvezza: Inter, nel derby o no, uno scudetto è sempre uno scudettoBrescia, Maran:"Sconftita contro avversario che lotta per andare in A senza playoff"Venezia-Brescia 2-0, le pagelle: Tesmmann eroe di giornata,...

Cagliari Inter Calcio Risultato Retrocessione

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il Cagliari strappa un punto all'Inter, a San Siro è 2-2I nerazzurri vanno avanti per due volte con Thuram e Calhanoglu ma vengono recuperati prima da Shomurodov e poi da Viola che nel finale spreca un altro paio di chances per il match point.

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Inter-Cagliari 2-2, cronaca, tabellino e voti: Viola rovina la 'festa' nerazzurra a San SiroI nerazzurri vanno avanti per due volte e vengono ripresi: in goal anche Thuram, Shomurodov e Calhanoglu.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Thuram fa esplodere San Siro: Inter-Cagliari 1-0 a fine primo tempo, le migliori fotoSi sta giocando il match tra Inter e Cagliari, in programma a San Siro e valido per la 32^ giornata di Serie A. Il primo tempo è terminati con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri, grazie al

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Inter-Cagliari, Onana torna a San Siro e il gesto di Inzaghi verso i tifosiL'Inter ospita il Cagliari a San Siro nel posticipo di campionato, con la squadra di Inzaghi sempre più vicino alla conquista dello scudetto

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Inter, Handanovic premiato prima del Cagliari: 'Sono commosso, San Siro devastante'Prima della sfida in programma a San Siro contro il Cagliari, l'Inter ha deciso di premiare un pezzo importante della sua storia recente. Si tratta di Samir Handanovic, ex portiere e capitano nerazzur

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Inter-Cagliari, uno spettatore d'eccezione: a San Siro c'è il presidente della FIFAUn ospite d'eccezione a San Siro per Inter-Cagliari, gara nella quale i nerazzurri potrebbero staccare tre punti fondamentali per vincere lo scudetto già nel derby di lunedì prossimo. Sugli spalti d

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »