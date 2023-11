Il bulldozer D9R: un “orsacchiotto” per spianare la strada agli attacchi israeliani

delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) è l'ultima variante della serie di bulldozer corazzati Caterpillar D9 impiegati dai militari del genio israeliano sin dagli anni '50.

Questi mezzi sono stati impiegati nella Guerra del Sinai (1956), in quella dello Yom Kippur (1973), nell'Operazione Pace in Galilea (1982), nella Seconda Guerra del Libano (2006) e nell'0perazione Piombo Fuso (2008-2009).” (traducibile come “orsacchiotto”, viene usato dall'esercito di Tel Aviv come mezzo per spianare gli ostacoli durante le operazioni antiterrorismo.

Il D9R è schierato per supportare le unità del genio che eseguono demolizioni sul campo di battaglia, sgombero di percorsi e smaltimento di ordigni esplosivi (Eod). Il veicolo può essere utilizzato anche per far esplodere Ied () ed altri esplosivi, nonché per creare vie di accesso e uscita per le truppe durante i combattimenti. headtopics.com

Il D9R è l'ultima versione a disposizione delle Idf, ed è stata consegnata all'esercito israeliano a partire dal 2004 dalla, Divisione Ramta. I militari israeliani hanno installato ulteriori protezioni aggiuntive su molti di questi veicoli nel 2006.

Essenzialmente si tratta di un normale bulldozer della ben nota Caterpillar, ma con protezione e dotazioni atte a renderlo utilizzabile in combattimento: il D9R ha una lunghezza di 8,1 metri, una larghezza di 4,5 e un'altezza di 4, e pesa circaa fronte delle 48 della versione “civile”, per via della corazzatura apposta. Questi bulldozer modificati possono essere equipaggiati con mitragliatrici azionate dall'equipaggio, lanciagranate fumogene o esplosive. headtopics.com

