Il buio oltre l’area di rigore, nel silenzio di un palazzetto che ti ha visto andare cento-mille diecimila volte a canestro, tra le cartacce che volano a casaccio nella tribuna dello stadio vuoto. Il male di vivere, per pigrizia attovagliato come depressione. Prima si pensava che capitasse quando il campione ha smesso e ad inseguirlo sono i ricordi: cala il sipario, diventi uno dei tanti, uno tra la folla e la folla non ti riconosce più.

Non accetti il naturale declino, non riesci a farti una ragione del silenzio che ti circonda e allora cerchi la chiave di una nuova vita, senza tuttavia trovarla. Da qualche anno invece capita nel mentre, un minuto dopo la sbornia della festa, qualche volta un minuto prima, per paura della festa e della felicità che ti sta investendo; capita appena dietro l'angolo della vittoria, tra le pieghe di una quotidianità privilegiata. Ricky Rubio - che nei giorni scorsi ha detto addio alla Nba per curare la sua salute mentale -. è solo, ma non è il sol





Gazzetta_it » / 🏆 20. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Zion Williamson distrugge la miglior difesa della NBAZion Williamson firma il suo massimo stagionale da 36 punti e distrugge la miglior difesa della NBA, interrompendo la striscia di 6 successi in fila di Minnesota.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Risultati NBA: Denver batte Dallas, Lakers ko contro i KnicksJokic non brilla nella sfida tra candidati MVP contro Doncic (38 punti), ma Denver batte facilmente Dallas davanti al proprio pubblico. I Lakers vanno ko contro i Knicks guidati dai 29 di Brunson nonostante la tripla doppia di LeBron James. Il massimo in carriera di Cunningham da 43 punti non evita a Detroit la 24^ sconfitta consecutiva ad Atlanta, Minnesota rimonta a Miami. Chicago sorprende Philadelphia a domicilio, i Clippers vincono l'8^ partita in fila travolgendo Indiana: tutti i i risultati della notte(24 punti e 9 assist), contiene i tentativi di rimonta di Philadelphia. Ai Sixers non basta il solito eccellente Joel Embiid perchéLa sfida con i Bulls si rivela più complicata del previsto e alla fine arriva anche la sconfitta casalinga per i Sixers, ma

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

NBA, i 12 giocatori più deludenti di questa stagione finoraChi ha fatto peggio rispetto alle aspettative finora

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

I capelli di Kate Middleton, un’ossessione mediatica che dura da oltre un decennioI capelli di Kate Middleton in tante foto dei suoi look più belli nel 2023: onde, frangia a tendina, colore, tagli e tanto altro

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Centro di Maternità di Emergency di Anabah: oltre 76mila bambini nati e 489mila visiteIl Centro di Maternità di Emergency di Anabah, nella Valle del Panshir, ha visto nascere oltre 76mila bambini ed effettuato più di 489 mila visite. Offre assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale e un servizio di assistenza prenatale.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Juve, è un mercato all'assalto: ecco cosa cambia per arrivare davanti all'InterCon l'ipotesi Arabia per Kostic, oltre all'arrivo di Djalò, Allegri confida nella definitiva esplosione di Yildiz e potrebbe ritrovare il pupillo Bernardeschi

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »