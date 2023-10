Il Brindisi 'torna a casa': la gara con il Monopoli si gioca al 'Fanuzzi'. La nota della Lega Pro

Dopo una prima parte del girone di andata giocata allo"Iacovone" di Taranto, reso poi inagibile a seguito dell'incendio dopo Taranto-Foggia,

il Brindisi torna"a casa propria", e lo fa in occasione del match contro il Monopoli, che si giocherà domenica per l'11ª giornata del Girone C di Serie C: la neo promossa formazione pugliese, infatti, giocherà la prima partita dell'anno al"Fanuzzi"La Lega Pro, preso atto che il 29 ottobre 2023 è prevista la disputa della gara Brindisi-Monopoli, programmata allo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” di Taranto e preso atto che la società S.S.

● verificato il nulla osta all’utilizzabilità dello Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi per la gara in oggetto; la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che la gara Brindisi-Monopoli, in programma domenica 29 ottobre 2023 con inizio alle ore 20.45, si disputi presso lo Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi".Serie C, i marcatori: dopo l'infrasettimanale, re della categoria ancora Murano del PicernoEditoriale di Marco Conterio headtopics.com

