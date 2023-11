Il bonus trasporti torna dal primo novembre con altri 35 milioni

Con il nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, la piattaforma dedicata del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti riapre alle 8 di mercoledì primo novembre con le nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023.

Lo annuncia in una nota il ministero del Lavoro ricordando che si tratta del secondo incremento - rispetto ai 100 milioni iniziali - del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto legge n. 131/2023 ("Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio").

"Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile», ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Che ha aggiunto: «Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura". headtopics.com

Le domande, per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza, si presentano online sulla piattaforma del ministero.

