Il bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia

Nelle ultime settimane Israele sta chiedendo alle persone che vivono nel nord della Striscia di Gaza di spostarsi verso sud, ma molti si rifiutano di farlo a causa delle difficoltà del viaggio e del fatto che sono in corso bombardamenti in tutto il territorio della Striscia, compreso il sud.Alcuni testimoni hanno raccontato di una situazione ormai tragica dal punto di vista umanitario.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Hamas, almeno 195 i palestinesi uccisi in campo profughi JabaliaSarebbero almeno 195 i palestinesi uccisi in due serie di attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia a Gaza tra martedì e mercoledì, secondo un ufficio stampa governativo gestito da Hamas. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il bombardamento israeliano sul campo profughi di JabaliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il bombardamento israeliano sul campo profughi di JabaliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il bombardamento israeliano sul campo profughi di JabaliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il bombardamento israeliano sul campo profughi di JabaliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Onu denuncia, 'al campo di Jabalia una nuova atrocità'Il capo degli affari umanitari dell'Onu Martin Griffiths ha denunciato il bombardamento del campo profughi di Jabalia che ha provocato decine di morti, descrivendolo come 'l'ultima atrocità che ha colpito gli abitanti di Gaza'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕