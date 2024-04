Il Boca Juniors pareggia 0-0 con il Nacional Potosì nella Copa Sudamericana

Il Boca Juniors ha pareggiato 0-0 con il Nacional Potosì , gara valida per il Gruppo D della Copa Sudamericana , con gli Xeneizes che hanno fallito un calcio di rigore. Questo il racconto di quanto successo in campo, quello che ha colpito è stato quanto successo fuori dal rettangolo di gioco, con l'incredibile viaggio del Boca per raggiungere l'impianto sportivo, situato ad oltre 4000 metri sul livello del mare.

La città di Potosì infatti non ha una struttura alberghiera in grado di ospitare la squadra e lo staff del Boca, per questo la squadra allenata da Martinez ha dovuto sostare a Sucre, a 158 chilometri dalla destinazione finale: l'ultima tappa del viaggio è stata effettuata a bordo di 40 fuoristrada, tutti dotati all'interno di bombole d'ossigeno, nel caso in cui un giocatore avesse avvertito problemi di respirazione causati dall'altitudine e antenne satellitari nel caso in cui i cellulari avessero smesso di funzionar

Boca Juniors Nacional Potosì Pareggio Copa Sudamericana Viaggio Altitudine

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Paura in campo in Argentina: malore per Altamirano, sospesa Estudiantes-Boca JuniorsAttimi di paura in campo in Argentina. A La Plata, nel corso del match fra Estudiantes e Boca Juniors e valido per il trofeo nazionale, il centrocampista cileno della formazione padrona di casa Javier

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Spavento in Argentina: Altamirano vittima di convulsioni in campo, Estudiantes-Boca Juniors sospesaCALCIO - Il trequartista dell'Estudiantes Javier Altamirano ha accusato un episodio convulsivo in campo ed è stato trasportato in ambulanza per accertamenti: al

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Fernandez-Fiorentina, Bertoni lo presenta: 'E' simile ad Arthur, può essere il suo erede'Daniel Bertoni ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport' ha presentato Ezequiel Fernandez, regista del Boca Juniors e obiettivo della Fiorentina della prossima estate: 'Le sue caratteristiche sono simi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bufera Var in Argentina, Balbo non ci sta: 'Guardavano il Grande Fratello...'L'allenatore del Central Cordoba ed ex attaccante della Roma perde le staffe dopo il ko dei suoi contro il Boca Juniors in Coppa di Lega: che attacco in conferenza stampa

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Cavani è tornato... Cavani. Tra rovesciate e balletti, l'Argentina ai piedi del MatadorEdinson e il richiamo 'della foresta': sei gol nelle ultime 4 partite, e al Boca Juniors non vedevano l’ora

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Il calciatore crollato in campo in preda agli spasmi faccialiIl dramma del centrocampista cileno Javier Altamirano durante la partita di calcio tra Estudiantes e Boca Juniors, valida per la coppa d'Argentina

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »