Il Black Friday in Italia: attese di grandi affari e impatto ambientale

Mancano ormai pochi giorni al Black Friday. Quattro italiani su 10 si dichiarano intenzionati a fare acquisti scontati nei negozi fisici o virtuali con un budget medio di 232 euro, il 20% in più rispetto al 2022: in Italia nei giorni del Black Friday si dovrebbe arrivare a un giro d’affari pari a 4 miliardi di euro.

La speranza del grande affare fa breccia anche se spesso gli sconti sono in realtà inferiori a quanto dichiarato poiché calcolati sul prezzo di vendita consigliato e non su quello effettivamente praticato. Se il Black Friday può comunque in alcuni casi risultare leggero per il portafoglio, si rivela decisamente pesante per l’ambiente, prima di tutto in termini di emissioni. Lo testimonia un report di Up2You, azienda green tech e B Corp che accompagna le aziende in percorsi di decarbonizzazione. L’analisi parte da un dato elaborato da Transport & Environment: in Europa lo scorso anno durante i giorni del Black Friday i Tir impiegati per trasportare le merci nei magazzini e nei negozi hanno rilasciato emissioni pari a 1,2 milioni di tonnellate di CO





