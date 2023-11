Il bilancio federale del 2021 in Germania dichiarato incostituzionale

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (Sean Gallup/Getty Images)su alcuni movimenti del bilancio federale del 2021, che sono stati dichiarati incostituzionali.

In quell’anno il governo di Olaf Scholz – un governo di centrosinistra guidato da Socialdemocratici, Liberali e Verdi – stanziò 60 miliardi di euro presi a debito per affrontare le spese emergenziali legate alla pandemia da coronavirus: quei 60 miliardi, essendo fondi emergenziali, non erano conteggiati nel debito pubblico dello stato, sulla base della legge tedesca. Dopo averli stanziati, però, il governo non li spese, e a quel punto decise di destinarli al finanziamento di un fondo per la transizione energetica, continuando però a non conteggiarli nel debito pubblico. La Corte costituzionale ha deciso che questa manovra è incostituzionale e vìola una legge tedesca sulla limitazione del debito: i 60 miliardi di euro dovranno rientrare nel debito, che in questo modo salir

:

MEDİASETTGCOM24: Immigrazione, la Corte suprema britannica dichiara illegale il 'piano Ruanda'Colpo d'arresto per lo schieramento conservatore del premier Sunak. Il progetto prevedeva il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Il piano Ruanda sui migranti 'è illegale'. Dalla Corte Suprema una mazzata al governo SunakSentenza unanime dei 5 giudici contro il piano di trasferire nel paese africano i richiedenti asilo. A Downing Street si studia un piano B. Un monito indiretto…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

İLPOST: Procura di Padova chiede alla Corte Costituzionale di decidere sulle nascite di bambini figli di coppie omosessualiC’è una novità sul caso dei figli di coppie omogenitoriali a Padova: la procura aveva chiesto l'annullamento degli atti di nascita di 37 bambini, ora chiede di far valutare il caso alla Corte Costituzionale ⬇️

Fonte: ilpost | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Un buco da 60 miliardi. Schiaffo della Consulta a Scholz, giochi incostituzionali sui conti pubbliciSentenza dirompente della Corte Costituzionale tedesca: 'Illegittimo l'uso di fondi fuori budget per finanziare la transizione green'. Saltano i cont…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

SOLE24ORE: Economia, l’Europa vede segnali di ottimismoL’Esecutivo comunitario si aspetta un rimbalzo dell’attività economica nel 2024. Con Germania e Finlandia, l’Italia è tra i paesi dell’Unione monetaria che rischiano la ripresa più modesta

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Ucraina, Meloni sente Zelensky: sostegno a Kiev per pace giusta'Fu l'Ucraina a fare saltare il Nord Stream 2', il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania nelle profondità del Mar Baltico. La rivelazione su u...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »