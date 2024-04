Il Bayer Leverkusen in semifinale di Coppa di Germania

Il Bayer Leverkusen vuole provare a fare un clamoroso Triplete. La formazione di Xabi Alonso, che sta per assicurarsi la vittoria in Bundesliga, è impiegata su tre fronti. Oltre all'Europa League, i rossoneri sono nei quarti di finale, c'è anche la Coppa di Germania. Questa sera la squadra della nota casa farmaceutica scenderà in campo contro il Fortuna Dusseldorf per le semifinali. Ad aspettare la vincente di questo confronto ci sarà il Kaiserslautern che attende in finale.

Xabi Alonso opta per la formazione tipo con Schick al centro dell'attacco supportato da Adli e Wirtz alle spalle. A centrocampo spazio a Xhaka e Andrich con Frimpong e Grimaldo ad agire sulle corsie laterali. In porta spazio a Kovar con Stanisic, Tah e Tapsoba in difesa. Risponde il Fortuna con un 4-2-3-1 con Kastenmeier in porta, una linea difensiva a quattro con Zimmermann, Siebert, Hoffmann e Iyoh

