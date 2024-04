Il Bayer Leverkusen conquista il titolo della Bundesliga dopo 120 anni

AGI - Ci sono voluti 120 anni di attesa per vedere il Leverkusen conquistare il Meisterschale. La formazione di Xabi Alonso entra quindi nella storia della Bundesliga e del club di cui è proprietaria una della aziende farmaceutiche più importanti al mondo. Un campionato trionfale quello delle Aspirine, che hanno dominato il torneo fin dalle prime giornate, conquistando successi su successi e non perdendo - fin qui - nessuna gara.

A render più prestigioso il titolo conquistato c'è sicuramente l'aver superato gli storici rivali del Bayern Monaco, che nelle undici stagioni precedenti avevano sempre trionfato, comprese alcune nelle quali sono riusciti a vincere quasi senza mai soffrire in maniera particolare. La testa, adesso, resta proiettata alle altre competizioni nelle quali il Bayer è ancora in corsa.

