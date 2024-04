Il 39% dei giovani italiani soffre di ansia o depressione

Il 39 per cento dei giovani italiani soffre di ansia o depressione. È il preoccupante dato emerso da un recente studio condotto dal Policlinico Gemelli di Roma. Una percentuale che fotografa il fragile momento che sta affrontando una parte degli adolescenti italiani. A

pochi passi da Torino c'è un luogo che accompagna i giovani che soffrono di ansia e depressione in questa fase delicata della loro vita, con l'obiettivo di farli"fiorire". Un piccolo angolo di paradiso in cui non si sentano più invisibili agli occhi della società e dei loro coetanei."Ma non chiamateli hikikomori", ci spiegano le psicologhe che seguono questi adolescenti. Le testimonianze di genitori e operatori del borgo.Una manifestazione enorme che attira persone da tutta Italia. Al via anche quest'anno il Torino Comics, non ha deluso le migliaia di persone che hanno deciso di partecipare.

Giovani Italiani Ansia Depressione Adolescenza Supporto Fiorire Invisibilità Società Coetanei Hikikomori Testimonianze Genitori Operatori Torino Comics Carlo Lucarelli

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



LaStampa / 🏆 16. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Torino, tasse troppo alte: l'Università degli studi dovrà restituire 39 milioni di euroI titoli di Sky Tg24 del 12 aprile, edizione delle 8

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

L’Università di Torino dovrà risarcire gli studenti per 39 milioni di euroLo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui nel 2018 l'ateneo avrebbe riscosso più tasse del dovuto

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Di Pietro: 'Decaro lasci fare gli ispettori, Emiliano si è comportato da sceriffo'Intervistato dall&39;edizione barese del Corriere della Sera l&39;ex pm di Mani pulite e leader dell&39;Italia dei valori difende il ministro dell&39;Interno Piantedosi: "L&39;invio di una commissione per approfondire è un atto doveroso".

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Marina o Ada? Il 'dilemma delle mamme' irrompe in 'Un posto al sole'Una l&39;ha generato, l&39;altra lo ha cresciuto, ma il piccolo Tommy chiama "mamma" quest&39;ultima perché alla fine sono sempre i bambini che decidono

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Mosca sta sbagliando tutto con lo Stato islamico. La versione di due espertiL&39;attenzione mediatica sull&39;attentato al Crocus potrebbe spingere i membri dell&39;Isis-Khorasan a compiere nuovi attacchi contro la Russia.

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Torino, Schuurs: 'Dopo un anno che gioco in questo club mi sento parte della famiglia''Sento sempre il supporto dei tifosi, sono molto vicini a noi e ci sostengono sempre: anche quando non eravamo al meglio e perdevamo punti i tifosi sono sempre stati dalla nostra parte'. Parole di Per

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »