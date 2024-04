Il 32% del traffico Internet è costituito da bot dannosi

Il 32% di tutto il traffico Internet sono bot dannosi , sistemi automatizzati specializzati nel creare danni ai siti, truffe, disinformazione o invadere le mail di spam: a dirlo è il rapporto Imperva Bad Bot di Thales che sottolinea inoltre che il traffico dovuto a utenti umani è solo del 50,4% mentre grazie anche all' Intelligenza Artificiale la presenza generale di bot ha raggiunto nel 2023 livelli record, con il 49,6% del traffico globale.

"I bot sono una delle minacce più pervasive e in crescita che ogni settore deve affrontare", ha detto Nanhi Singh, General Manager, Application Security di Imperva, società del Gruppo Thales.

Complice anche i sempre più sofisticati modelli di IA generativa, in grado di produrre testi e contenuti credibili, il traffico generato dai bot è in costante crescita, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2022, con picchi di bot dannosi concentrati in alcuni paesi come Irlanda e Germania .

