Il 21/12 la Corte UE si pronuncia su Superlega e monopolio UEFA. Reichart: 'C'è l'annuncio'

l cui progetto è stato di recente rimodulato per permettere maggior respiro ed allontanare l'idea di circolo chiuso e ristretto che aveva invece inizialmente caratterizzato il piano. Tra i più attivi, allora, c'era anche l'ex presidente juventino Agnelli.

Ad oggi la gestione della situazione ricade sotto la sfera d'influenza della società A22, il cui CEO è il tedesco, che sul suo profilo Linkedin ha ricordato l'arrivo dell'importante appuntamento:"È stata annunciata la data della sentenza per il caso ESL. Il calcio europeo è alla vigilia di un grande cambiamento: il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea presenterà la sua sentenza sul monopolio della UEFA.

Lukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancoraLukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancoraSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. headtopics.com

