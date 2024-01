Il 2024 sarà l'anno con più elezioni nella storia

Si stima che questo sarà l'anno con più elezioni della storia: riguarderanno più di metà della popolazione mondiale, in 76 paesi, il 2024 sarà l’anno in cui si terranno più elezioni nella storia. Più di metà della popolazione globale (oltre quattro miliardi di persone sugli otto totali) distribuita in 76 paesi diversi voterà a livello nazionale.

Il calcolo della rivista britannica include anche le elezioni per il Parlamento Europeo, che coinvolgono la popolazione di 27 stati, e quelle municipali o locali di diversi paesi, se organizzate per tenersi lo stesso giorno in tutto il paese. Ma anche includendo soltanto le elezioni parlamentari o presidenziali sono una quarantina gli stati dove si andrà al voto nel corso dell’anno.a metà gennaio, e in Ucraina (forse) e in India in primavera. In Europa si cercherà di capire quanto è davvero fortedei partiti di estrema destra: sia in Belgio che in Austria, dove si voterà rispettivamente a giugno e in autunno, stanno andando forte partiti molto rigidi contro l’immigrazion





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Le gonne che saranno fuori moda nella primavera estate 2024 (ed ecco quelle che le sostituiranno)Basta drappeggi, pieghe o maglia: le gonne fuori moda nella primavera estate 2024 secondo le passerelle e i nuovi modelli di tendenza

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Peach Fuzz colore del 2024Pandora, anello corona rosa scintillante. Rifinito a mano, placcatura in oro rosa 14k, si ispira al monogramma della O coronata Pandora. Pandora, bracciale tennis rosa con cuore in rilievo. Una grande pietra a forma di cuore centrale interrompe una fila di pietre incastonate a pavé. Tra le idee disponibili su Amazon.it, per un anno all’insegna del colore Pantone 2024 Peach Fuzz, l’orologio in acciaio inossidabile color oro rosa di Fossil. Tra le idee disponibili su Amazon.it, per un anno all’insegna del colore Pantone 2024 Peach Fuzz, il rossetto volumizzante e idratante di L'Oréal Paris. Tra le idee disponibili su Amazon.it, per un anno all’insegna del colore Pantone 2024 Peach Fuzz, la maglietta con cuore disegnato a mano di Color of the Year. Tra le idee disponibili su Amazon.it, per un anno all’insegna del colore Pantone 2024 Peach Fuzz, la felpa di Color of the Year.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Sciopero sceneggiatori di Hollywood: le serie tv e produzioni cinematografiche riprenderanno nel 2024Decine di serie tv e produzioni cinematografiche hanno subito una battuta d'arresto a causa di uno sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. Dopo un accordo a fine settembre, i lavori sono ripresi e molte serie rimaste in sospeso vedranno la programmazione slittare al 2024. Il prossimo anno sarà caratterizzato dai ritorni e dagli esordi delle serie tv e produzioni cinematografiche.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Aumento delle pensioni nel 2024La legge di bilancio 2024 prevede un aumento delle pensioni di importo elevato e degli incrementi legati all'adeguamento dei trattamenti all'inflazione.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

I 10 look capelli che continueranno a fare tendenza nel 2024Il 2023 è stato dominato da un “lusso tranquillo”, nella moda come nei look capelli. Molti ce li ritroveremo nel 2024, che si tratti di tagli, di colore o di acconciature. Abbiamo selezionato i 10 look più belli che continueranno a fare tendenza nel nuovo anno, se non di più

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Dal Sudan al Myanmar, le crisi da monitorare nel 2024Ucraina, Occidente si ricompatta dopo incidente in Polonia

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »