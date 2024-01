Il 2024 interista è iniziato con un omaggio alla tradizione: il culto della follia a cui tengono tutti i nerazzurri è stato subito onorato nel nuovo anno, a San Siro contro il Verona. Poi la Juve ha risposto sotto la pioggia di Salerno, in una gara piuttosto isterica ma non quanto quella del giorno prima a Milano. Così la Signora si è riportata a due incollature, ma non è la distanza dal secondo posto a cambiare i piani di Simone Inzaghi.

Il tecnico, fresco del titolo onorifico di campione di inverno, sa benissimo che quella con la Signora sarà una lunga lotta di nervi. Per questo preferisce non concentrarsi troppo sul dettaglio del momento, ma ragionare sul medio-lungo periodo: nei prossimi due mesi e spicci bisogna recuperare la migliore Inter, diversa da quella un po’ ammaccata delle ultime uscite per portare a casa le prime missioni stagionali. Oltre il duello in campionato, c’è la Supercoppa da difendere e il turno da passare in Champion





Ministro delle imprese e del Made in Italy: bilancio e obiettivi per il 2024Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fa il bilancio dell'anno terminato e presenta gli obiettivi per il 2024, sottolineando i risultati raggiunti e le sfide ancora da affrontare.

La collezione Giorgio Armani Neve per l'inverno 2023-2024La collezione Giorgio Armani Neve per l'inverno 2023-2024 presenta una selezione di piumini, tute, giubbini e maglioni ideali per i momenti ad alta quota. Le località di montagna e sciistiche fanno da sfondo alla collezione, che include anche cappe e blouson di maglia. Le palette di colori sono blu, sabbia e rosa.

Previsioni economiche per l'Italia nel 2024Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e le principali organizzazioni economiche internazionali hanno pubblicato le previsioni economiche per l'Italia nel 2024.

Oroscopo profumi 2024: la fragranza perfetta per segno zodiacaleTrovate la fragranza perfetta per voi in base al vostro segno zodiacale con l'esclusivo oroscopo profumi 2024.

Le previsioni per il 2024 nel settore della modaIl report 'The State of Fashion 2024' analizza le principali previsioni per l'utilizzo delle tecnologie emergenti nel settore della moda. Gli esperti evidenziano l'incertezza come principale preoccupazione, causata da eventi geopolitici, crisi climatica ed economie indebolite. Nonostante ciò, ci sono segnali di ottimismo verso specifici mercati e segmenti.

10 motivi per seguire la stagione 2024 della MotoGPLa stagione 2024 della MotoGP si preannuncia tra le più spettacolari di sempre. Paolo Lorenzi ci presenta i 10 motivi per seguire il prossimo Mondiale (tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 marzo con il primo GP dell'anno in Qatar). Dal campione Bagnaia a caccia del tris iridato al debutto di Marc Marquez con la Ducati Gresini, passando per la voglia di rivincita di Martin e la scommessa della Honda con Marini. Ecco perché non dovete perdervi neanche una garaMenù ricco quello del 2024, per le curiosità, non poche, che stanno già scaldando il cuore dei tifosi. La nuova stagione partirà con; loro avranno il compito sgrezzare le moto protagoniste del prossimo campionato del mondo

