Il 2023 potrebbe essere ricordato come l'anno degli eventi estremi in Italia. Il problema è che il ritmo deiè in aumento e fenomeni come inondazioni, alluvioni e frane saranno sempre più frequenti. Dopo le distruttive alluvioni del centro Italia in Emilia Romagna e Marche, a novembre 2023 è stato il turnoL'uomo ha costruito dove non doveva e ha messo a rischio il territorio. La costa è tra i problemi da gestire, tra processi di erosione e innalzamento del livello dei mari.

Diverse località italiane potrebbero finire inondate e le scene già viste di piazze e case sott'acqua diverrebbero una tragica normalità. Cosa accadrà ai milioni di italiani che vivono sulle coste? Today.it ha intervistato due esperti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( di novembre 2023, mentre in pianura i fiumi esondavano, sulla costa il mare "entrava" letteralamente nei paesi. Gli esempi: come si vede dal video sotto, a Marina di Pisa l'acqua è arrivata oltre il lungomare, fin dentro il centro abitat

