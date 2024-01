Il 2023: l'anno delle ragazze nel bene e nel male

Quando Isabel Cristo ci ha fatto notare su The Cut, che sì, il 2023 è stato l'anno delle ragazze nel bene, ma lo è stato anche nel male – «Nel 2023, il mercato ha cospirato per venderci una cosa, impacchettata in modi diversi, e quella cosa era: l'essere una ragazza» –, abbiamo provato un senso di disillusione.

Tutto a un tratto, quelle cose che avevamo fatto fino al giorno prima (sicuramente online e forse irl), per rivendicare la nostra identità da ragazze, anche nel post-adolescenza, sembravano essere state totalmente svuotate di significato: Girl dinner, Girl math e Girlhood core – l'estetica iper-femminile che negli scorsi mesi ha dominato le tendenze fashion e beauty –, sono apparse di colpo sotto una luce diversa. Ancora una volta, ci siamo rese conto che erano state dettate più dal marketing e dalle logiche patriarcali, che da una genuina e un po' sognatrice volontà di autodeterminazione dei nostri corp





