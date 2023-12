Il 14esimo emendamento e la sua applicazione a un ex presidente

Il 14esimo emendamento fu approvato dopo la fine della Guerra di secessione.

La terza sezione recita: «Nessuno potrà essere senatore o rappresentante nel Congresso, o elettore per il presidente e il vicepresidente o potrà ricoprire una qualsiasi carica, civile o militare se, avendo prestato giuramento di difendere la costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un’insurrezione o ribellione»La legge è del 1868, ma fino ad oggi non era mai stata applicata nei confronti di un candidato alla Casa Bianca, tanto meno a un ex presidente che cerca di essere rieletto. Ma a quella ha fatto riferimento ladegli Stati Uniti fu approvato poco dopo la fine della Guerra di secessione. La terza sezione recita: «Nessuno potrà essere senatore o rappresentante nel Congresso, o elettore per il presidente e il vicepresidente o potrà ricoprire una qualsiasi carica, civile o militare se, avendo prestato giuramento di difendere la costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un’insurrezione o ribellione





Corriere » / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Guerra Russia-Ucraina, Austin vola a Kiev per ribadire il sostegno degli Usa. Zelensky: “La guerra non è un f…Guerra Russia-Ucraina, Austin vola a Kiev per ribadire il sostegno degli Usa. Zelensky: “La guerra non è un film, non finirà presto”

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Accordo imminente per congelare la guerra nella Striscia di GazaSi prevede che un accordo per congelare la guerra nella Striscia di Gaza e consentire uno scambio di prigionieri e l'ingresso di aiuti umanitari sia raggiunto a breve. Sia Israele che Hamas hanno segnalato progressi nelle trattative, con il leader politico di Hamas che afferma che l'accordo è solo una questione di ore. Il presidente americano Joe Biden ha anche espresso ottimismo sull'imminente accordo.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La rivoluzione ucraina del 2014 e l'attuale guerra con la RussiaLa sera del 21 novembre del 2013 alcune centinaia di persone si riunirono a Kiev, in piazza dell’Indipendenza (in ucraino Maidan Nezaležnosti), per protestare contro l’interruzione dei negoziati con l’Unione Europea per un importante patto commerciale. Era l’inizio del movimento che avrebbe portato alla rivoluzione del 2014, nota come Euromaidan: mesi di scontri provocarono la fuga del presidente filorusso Viktor Yanukovich e sembrarono sancire un allontanamento definitivo dell’Ucraina dall’orbita del regime russo di Vladimir Putin. La Russia reagì invadendo la Crimea e sostenendo i ribelli del Donbass, che proclamarono l’indipendenza delle province di Donetsk e Luhansk. Esiste una continuità diretta fra quella manifestazione di piazza e l’attuale guerra, scatenata dalla nuova invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Guerra in Medio Oriente, Haaretz: “Hamas non ha ratificato l’accordo, slitta la tregua”Segui le news di oggi sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Guerra in Medio Oriente, libero il secondo gruppo di ostaggi, ritrovata l’intesa. Hamas rilascia anche 4 thai…Guerra in Medio Oriente, libero il secondo gruppo di ostaggi, ritrovata l’intesa. Hamas rilascia anche 4 thailandesi. Scarcerati 39 palestinesi

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Yemen, la guerra nascosta in mare: missili dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) contro cacciatorpediniereYemen, la guerra 'nascosta' in mare: missili dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) contro cacciatorpediniere Usa

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »