IGT promuove il gioco responsabile e consapevole in Italia

Ci sono aziende, all’interno del comparto del gioco legale e regolamentato, che si impegnano per la creazione di una cultura sicura e innovativa dell’intrattenimento, in cui al centro viene posta la promozione del gioco responsabile a tutela del giocatore. Un approccio orientato alla progettazione di prodotti, all’informazione e alla diffusione di un’idea di gioco inteso come sano intrattenimento.

Tra le aziende in Italia che seguono questo criterio c’è IGT, che in Italia gestisce il Gioco del Lotto e il Gratta e Vinci, che dal 2007 ha sviluppato un programma che punta a tutelare e supportare il giocatore attraverso la promozione di un ambiente di gioco consapevole e legato agli aspetti positivi dell’esperienza ludica quali divertimento, svago e socializzazione. “Come azienda, a livello globale, anche in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, abbiamo adottato una strategia che definisce il nostro impegno a favore delle Persone e del Pianeta - spiega Alessandro Paciucci, ceo di Lotterie Nazionali e di LottoItali





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il Bologna si regala l'Inter in Coppa Italia, Thiago Motta: 'Gioco e risultati, continuiamo così'Inizia a prendere corpo il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ieri è stata la prima squadra a qualificarsi, superando il Cittadella dopo i tempi supplementari e 'regalandosi'

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Sinner ha le idee chiare: “Non gioco per la storia dell’Italia”Il tennista altoatesino si prepara in vista dell'esordio all'Atp di Vienna contro Shelton

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Boom del gioco d'azzardo in Italia: spesi 136 miliardi di euro nel 2022Gli italiani hanno speso 136 miliardi di euro in gioco d'azzardo nel 2022, con un vero e proprio boom delle puntate online. Il volume di gioco online è raddoppiato rispetto al 2019, mentre il gioco fisico è tornato a crescere ma senza raggiungere i livelli pre Covid. Nei primi sette mesi del 2023 è stata registrata un'ulteriore crescita del 10%.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

L’ambasciatrice di Palestina in Italia: “Scioccante la posizione dell’Italia all’Onu,…“Siamo sotto occupazione da decenni e tutte le leggi internazionali sono a favore della causa palestinese. Ci sono centinaia di risoluzioni dell’Onu, vorremmo vedere fatti, non parole. Abbiamo perso il 78% della nostra terra, abbiamo perso migliaia di vite.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Ia, Rebattoni (IBM Italia): 'Impatto generativa su crescita Italia come 1 Pnrr/anno, 240 mld'Il presidente e ad di IBM Italia intervendo al confronto 'Intelligenza artificiale, rischi e opportunità'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Italia U15, è la volta del Centro Italia: i convocati per la selezione di BattistiGiovedì 26 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma, si svolgerà la terza tappa nella costruzione della prossima nazionale under 15. Enrico Battisti ha convocato 45

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »