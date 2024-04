Igor Tudor analizza la sconfitta della Lazio contro la Juventus in coppa Italia: le parole dell’allenatore biancoceleste. Nel post gara il tecnico biancoceleste IgorTudor (LaPresse) – Calciomercato.it “Abbiamo fatto un buon primo tempo e un brutto secondo tempo. La Juve era dentro la partita oggi, era diversa da tre giorni fa. Noi abbiamo speso tanto sabato e abbiamo avuto un po’ di problemi. Abbiamo un po’ mollato e poi la fisicità della Juve è impressionante, ci hanno messo sotto.

Il 2-0 è un risultato che tiene ancora tutto per il ritorno”.– “Un buon primo tempo, la personalità di venire qua a giocare. Poi ci vorrà tempo per capire bene le cose, oggi di gamba c’è stata una differenza enorme”.– “Abbiamo fatto novanta minuti e un bel tempo qui, tre tempi su quattro buoni. Poi nel secondo tempo di oggi la Juve è stata superiore, ha giocatori che valgono novanta milioni, sono pazzeschi. Questo è un calcio un po’ più fisico e le caratteristiche dei giocatori sono important

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



calciomercatoit / 🏆 38. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Juventus-Lazio, le pagelle: Chiesa e Vlahovic spietati, Lazio sfortunataI verdetti della semifinale d'andata vedono una Juventus bifronte: pessima nel primo tempo, spietata e concreta nella ripresa. Per la Lazio vale l'opposto: primo tempo devastante, ripresa molto più complicata

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Casale disastroso e dannoso, Isaksen impalpabileI biancocelesti perdono l'andata della semifinale di Coppa Italia per via dei gol di Chiesa e Vlahovic. Per approdare in finale la squadra di...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Juventus-Lazio 2-0: Chiesa-Vlahovic, Allegri ipoteca la finale di Coppa ItaliaDue fiammate nella ripresa, una difesa tornata insuperabile, l'ingresso di Yildiz nel finale che fa sognare: è festa bianconera allo Stadium, il 23 aprile all'Olimpico il ritorno

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Riscatto Juventus in Coppa Italia, 2-0 alla LazioSconfitti in campionato allo scadere tre giorni fa, i bianconeri si aggiudicano l'andata della semifinale grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Poco lucidi gli ospiti che prendono una traversa con Luis Alberto. Il ritorno a Roma il 23 aprile

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

La Juventus batte la Lazio e si avvicina alla finale di coppa ItaliaLa Juventus vince contro la Lazio nella semifinale di andata di coppa Italia grazie ai gol dei calciatori più attesi, Chiesa e Vlahovic. La prestazione dei bianconeri fin dalle prime battute di gioco è stata buona. L'arbitro assegna un calcio di rigore alla Juventus, ma lo revoca successivamente a causa di una posizione di fuorigioco. Durante la partita, si registra l'infortunio di Zaccagni e una traversa di Luis Alberto. La sostituzione di Patric con Casale si rivela sfortunata per la Lazio.

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

La Juventus batte la Lazio per 2-0 nella semifinale di Coppa ItaliaLa Juventus vince 2-0 contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. La vittoria dà un po' di respiro ai bianconeri che sono in crisi in campionato. La Juventus si avvicina alla qualificazione per la finale.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »