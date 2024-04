Ignazio Marino sarà candidato alle elezioni Europee con l'Alleanza Verdi e Sinistra

Il dado è tratto. Ignazio Marino sarà candidato nelle liste della Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni Europee. La decisione, nell’aria da giorni, sarà ufficializzata oggi, in una conferenza stampa presso la Sala Stampa Estera a Palazzo Grazioli. Marino dal 2016 è tornato alla Thomas Jefferson University di Filadelfia dove era stato il direttore dell’Istituto trapianti d’organi e dove oggi riveste il ruolo di vicepresidente esecutivo.

Ha scelto di tornare in campo e posizionarsi alla sinistra di quello che fu il suo partito (il Pd, per il quale si candidò anche alle primarie da segretario, nel 2009). Il professore di chirurgia, che potrebbe essere il numero uno nella circoscrizione Centro, era sparito dalla scena politica dopo la “defenestrazione” da sindaco di Roma ad opera degli stessi consiglieri comunali dem, che lo “sfiduciarono” dimettendosi in massa davanti a un notaio, interrompendo a metà il suo mandato, iniziato a giugno 2013 e terminato a ottobre 201

