Identificato l'uomo morto in un incidente stradale a bordo di una Ferrari

È stato identificato l'uomo che ha perso la vita a seguito di un incidente stradale a bordo della sua Ferrari Gtc4 ad Alice Castello (Vercelli), sulla bretella Ivrea-Santhià: si tratta di Mysni Pestaj, 40 anni, residente a Villeneuve, in Svizzera., lui e la donna al suo fianco sono rimasti carbonizzati. L'uomo, di professione dj, è stato identificato dalla polizia stradale di Torino grazie alla testimonianza del fratello.

Sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni, ha perso la vita sulla Ferrari insieme a una donna che, al momento, non è stata ancora identificata. La moglie dell'uomo, secondo gli accertamenti della polizia, si trova in Kosovo. La procura di Vercelli ha comunque disposto l'identificazione dei corpi carbonizzati attraverso il test del Dn

