Identificata una delle due vittime dello schianto della Ferrari

Identificata una delle due vittime trovate all'interno della Ferrari che nella domenica di Pasqua si è schiantata contro un guardrail sulla bretellaprendendo fuoco. I corpi sono finiti carbonizzati, per questo le procedure di identificazione si sono rivelate complesse fin dall'inizio. In un primo momento, è trapelato solo che si trattasse di un uomo e una donna.

Ieri, invece, le autorità sono riuscite a risalire all'intestatario dell'auto, un uomo di 40 anni di nazionalità serba naturalizzato svizzero. E si sarebbero messe in contatto con i suoi familiari per cercare di capire qualcosa in più.Hysni Qestaj ed è residente a Villeneuve, in Svizzera. Si tratta di un noto dj kosovaro che, poco prima dello schianto, pare fosse impegnato in un club del Vallese. A confermare l'identità del conducente dell'auto, come riporta il è stato il fratello. Ancora da identificare la donna seduta sul lato del passeggero. La moglie dell'uomo, insieme ai figli di 11 e 14 anni, si troverebbe in Kosov

