Idee trucco Halloween dalle star: Kendall Jenner diventa Marilyn Monroe

Come molte star, Kendall Jenner è già prontissima per Halloween. Quest'anno sceglie un beauty look vintage ispirato in ogni dettaglio alla diva bionda più amata di sempre a notte delle streghe si avvicina, ma a Hollywood e dintorni i party in maschera sono già iniziati. Il contest tra celeb per il look più bello è nel vivo e la brunissimaamericana. In passato si era vestita da strega sexy, da Angelo di Victoria’s Secret, da Pamela Anderson e da personaggio di Toy Story. Ora va oltre, omaggiando la diva più amata di tutte con un’immagine identica in ogni dettaglio al suo iconicoRagazze acidelle.

Giocosa, ma sexy a prescindere, la supermodella 27enne cambia drasticamente immagine e sorprende tutti. Senza mai deludere le aspettative dei suoi followers più che abiutati ai travestimenti folli, sceglie un costume di Halloween elegante e sofisticato. La lunga chioma brunette naturale scompare per lasciare la scena alla parruccanel 1953. E si valorizza al massimo in abbinamento alla maglia dolcevita attillata nera e trasparente come esigono i trend autunnali. headtopics.com

