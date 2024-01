Ideas for Valentine's Day: beauty and wellness gifts for him, her, and genderless

All'ennesima (si spera) festa degli innamorati non sai più cosa regalare, giusto? Pesca qualche idea nel mare magnum del benessere: è difficile che non troverai ispirazioni. Ecco qualche spunto, per lui, lei e genderless Una festa commerciale o una ricorrenza sentita? Qualunque sia la risposta, il giorno di San Valentino non passa inosservato (anche se non lo festeggiamo).

Se invece fai parte della categoria di chi già verso la fine di gennaio si affaccia su Google per cercare idee regalo, serate, cene romantiche e pacchetti benessere per San Valentino, ecco la gallery per te. Tante proposte beauty & wellness sia per donna che per uomo e genderless. Certo, per chi è in coppia da anni, trovare regali non banali non è facile, perché magari si è già spolverato e rispolverato tutto il proprio armamentario di idee e trovate originali. Ma in fondo, il settore “beauty & benessere” non è mai davvero banale perché, tra un set barba, un profumo e un viaggetto c’è spazio per tutt





