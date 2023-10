Ictus cerebrale: si possono prevenire 9 casi su 10

L'ictus cerebrale è causato da una improvvisa chiusura o rottura di un vaso sanguigno che attraversa il cervello. Spesso in gergo medico è chiamato in inglese, stroke, tanto che anche negli ospedali italiani si parla di stroke unit, per intendere i reparti specializzati per l'ictus. Ha anche altri nomi, da infarto cerebrale ad attacco o colpo apoplettico.

Come prevenire l'ictus? Lo spiega nella video intervista il neurologo Elio Agostoni Occhio ai fattori di rischio Per fattori di rischio si intende l'insieme delle condizioni che predispongono l'individuo ad ammalarsi e che aumentano le probabilità che si verifichi una certa patologia. Per quanto riguarda l'ictus cerebrale, tra i fattori di rischio “non modificabili” (cioè che non dipendono dalle nostre azioni) ci sono l'età e il genere.

