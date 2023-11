I verbi usati nei programmi di cucina

Probabilmente è una di quelle cose di cui è difficile rendersi conto finché non ci si concentra, ma poi è difficile non notarlo: nei programmi o nei video di cucina in cui qualcuno spiega l’esecuzione di una ricetta i verbi usati per indicare le varie procedure hanno spesso una particolarità. Gli chef, chi cucina su YouTube o su Instagram, i concorrenti di Masterchef o altri programmi simili di solito non sfumano un risotto, non impiattano un arrosto.

Piuttosto “vanno a sfumarlo”, o “vanno a impiattarlo”. «Andiamo a cuocere il nostro filetto», «andiamo ad affettare la cipolla», anche al passato: «sono andato a caramellizzare i pomodorini». Sono costruzioni composte da un(qui “andare”), una preposizione e un verbo principale all’infinito, e ormai sono onnipresenti nell’intrattenimento culinari





