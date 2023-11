I vaccini proteggono anche dall’Alzheimer?

I vaccini ci proteggono da malattie infettive, ma forse anche dalla demenza. L'ipotesi che addestrare il sistema immunitario contro virus e batteri aiuti ad allontanare l’Alzheimer circola da tempo, e trova via via nuovi prove a sostegno. Tra gli ultimi ad arrivare quelle pubblicate sulle pagine del Journal of Alzheimer’s Disease, dove si afferma come i vaccini contro tetano difterite, pertosse, herpes zoster e pneumococco riducano il rischio di Alzheimer.

In questo caso gli scienziati hanno utilizzato un metodo che, retrospettivamente, permette di paragonare tra loro le persone vaccinate con quelle non vaccinate restringendo i fattori confondenti. In questo modo sono riusciti a stimare il rischio di sviluppare Alzheimer in over sessantacinquenni seguiti per diversi anni.

