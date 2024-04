I tifosi del Fenerbahçe decidono di restare nel campionato turco

Martedì circa 25mila tifosi e soci della squadra turca di calcio del Fenerbahçe si sono riuniti nello stadio Ülker di Istanbul, dove la squadra gioca abitualmente le partite di casa.

Non erano lì per guardare una partita, ma per partecipare a un’assemblea del club e votare sulla decisione di lasciare o meno la Türkiye Süper Lig, il massimo campionato di calcio turco, per protesta con la federazione nazionale dopo una serie di episodi di violenza che avevano riguardato la squadra e dopo alcune decisioni controverse sempre della federazione. Alla fine hanno deciso, per alzata di mano, che il Fenerbahçe continuerà a giocare nel campionato turco almeno fino alla fine della stagione, quando verrà fatta una scelta definitiv

Un'assemblea con 25mila persone nello stadio del Fenerbahçe
Tifosi e soci della squadra di Istanbul dovevano votare, per alzata di mano, se andarsene o meno dal campionato turco: alla fine hanno deciso di restare, almeno fino a fine stagione

