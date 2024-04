I Thunder di Oklahoma City vincono la Western Conference dell'NBA

Hanno vinto a sorpresa la Western Conference dell' NBA con una squadra molto giovane e talentuosa: ai playoff dovranno gestire soprattutto la scarsa esperienza dei loro migliori giocatoriLa squadra di basket degli Oklahoma City Thunder ha concluso la stagione regolare della NBA al primo posto della Western Conference , vincendo 57 partite e perdendone 25, il suo miglior risultato dal 2014 .

Il risultato di Oklahoma è sorprendente perché è una squadra molto giovane, la più giovane a vincere così tante partite in regular season e ad arrivare prima a Ovest da quando, nel 1984, ai playoff si qualificano otto squadre .

Quest’anno invece Oklahoma ha giocato un’eccezionale stagione regolare e ha superato in classifica squadre molto forti come i Denver Nuggets, campioni NBA in carica, che hanno vinto lo stesso numero di partite ma sono arrivati secondi per aver perso tre dei quattro scontri diretti stagionali.

L’allenatore degli Oklahoma City Thunder è dal 2020 il 38enne statunitense Mark Daigneault, mentre il giocatore più forte è il playmaker Shai Gilgeous-Alexander, canadese di 25 anni. Gilgeous-Alexander è statoin assoluto di questa regular season, nella quale ha totalizzato 30,1 punti di media a partita , oltre a 6,2 assist e 5,5 rimbalzi.

Non è solo una questione anagrafica, comunque, ma anche di come cambia il gioco ai playoff: parlando delle prospettive dei Thunder, un mese fache tradizionalmente ai playoff diminuiscono le palle perse e i punti in contropiede, due aspetti su cui Oklahoma ha costruito il successo della sua eccezionale stagione regolare. Bisogna vedere, insomma, se lo stile di gioco di Oklahoma riuscirà a essere efficace anche ai playoff.

